РИАМО - 5 мар. Президент России Владимир Путин выступил в поддержку идеи отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно при возмещении ущерба, сообщает ТАСС.
Российский лидер в субботу встретился с женщинами, входящими в летный состав авиакомпаний страны. Он подчеркнул, что на данный момент правительство прорабатывает варианты расширения мер экономической поддержки.
Помимо прочего данные меры позволят снять ряд ограничений на предпринимательскую деятельность и повлияют на процесс либерализации уголовного законодательства.
Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны стран Запада из-за начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим власти РФ разрабатывают эффективные меры для смягчения эффектов от введенных ограничений.
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