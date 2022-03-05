РИАМО - 5 мар. Президент России Владимир Путин выступил в поддержку идеи отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно при возмещении ущерба, сообщает ТАСС.

Российский лидер в субботу встретился с женщинами, входящими в летный состав авиакомпаний страны. Он подчеркнул, что на данный момент правительство прорабатывает варианты расширения мер экономической поддержки.

Помимо прочего данные меры позволят снять ряд ограничений на предпринимательскую деятельность и повлияют на процесс либерализации уголовного законодательства.

«Например, я считаю, я поддерживаю, в принципе такое решение уже принято, что нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб», - отметил Путин.

Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны стран Запада из-за начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим власти РФ разрабатывают эффективные меры для смягчения эффектов от введенных ограничений.

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