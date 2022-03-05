РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мар. Росгвардейцы в Щелкове поздравили всех женщин с наступающим 8 Марта и поблагодарили их за любовь, теплоту и заботу, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Международный женский день — не просто праздник прекрасной половины человечества, но и настоящий символ наступающей весны. В этот день мы поздравляем всех женщин с одним из самых прекрасных и теплых праздников - 8 Марта, желаем весеннего и солнечного настроения, благополучия, а также любви и семейного счастья», - сказал сказал начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.

Кроме того, щелковские росгвардейцы поздравили своих коллег-женщин с праздником и подарили им цветы.