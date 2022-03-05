РИАМО - 5 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не собираются вводить особое положение и режим ЧС, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что режим особого положения является мерой, используемой в качестве реакции на масштабные внутренние угрозы, а режим ЧС вводится при техногенных или природных катастрофах.

«Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что в военной операции по демилитаризации и денацификации Украины не участвует ни один призывник - в ней задействованы только профессионалы.

«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», — заявил Путин.

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