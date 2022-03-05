РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ложных сообщениях о минировании торговых центров в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму совместно с коллегами из уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали 20-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в заведомо ложном сообщении.

«Установлено, что злоумышленник направил факс в дежурную часть УМВД России по Подольску о том, что якобы существует угроза всем торговым центрам города», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что для отработки информации незамедлительно были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа, а также дежурные наряды УМВД. Сотрудники полиции провели эвакуацию людей, а территория торговых центров была обследована и оцеплена.

«Информация об угрозе не подтвердилась. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан в Саратовской области», - добавила Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.