РИАМО - 5 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на санкции западных стран будет наращивать импортозамещение в промышленности, сообщает РИА Новости.

«Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года», - сказал Путин во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Некоторые западные страны ввели в отношении России экономические санкции из-за ситуации на Украине. 24 февраля РФ начала военную спецоперацию в соседнем государстве с целью его демилитаризации и денацификации.

Об уходе из РФ сообщили и некоторые крупные зарубежные компании.

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