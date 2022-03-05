РИАМО - 5 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на санкции западных стран будет наращивать импортозамещение в промышленности, сообщает РИА Новости.
Некоторые западные страны ввели в отношении России экономические санкции из-за ситуации на Украине. 24 февраля РФ начала военную спецоперацию в соседнем государстве с целью его демилитаризации и денацификации.
Об уходе из РФ сообщили и некоторые крупные зарубежные компании.
Что происходит 5 марта: режим тишины и открытие гуманитарных коридоров на Украине>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии