РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Автопробег в поддержку беженцев из Донбасса прошел в Подмосковье, вместе с активистами из Мытищ, Реутова, Дзержинского, Котельников, Раменского, Пушкина и Сергиева Посада молодогвардейцы Балашихи и члены партии «Единая Россия» проехались по улицам региона, доставили гумпомощь, а также передали беженцам сладости и блины, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Участники патриотической акции выстроились в колонну с развернутыми флагами ДНР и ЛНР, а также российским триколором и стягами «Молодой Гвардии Единой России». Сводная колонна из машин и мотоциклов стартовала в Мытищах, проехала по улицам города, Ярославскому шоссе и доставила гуманитарный груз на территорию лагеря «Родник» в городском округе Пушкинский, где размещено несколько сотен эвакуированных жителей из ЛНР и ДНР.

В пункт размещения беженцев доставили не только гуманитарный груз, но и подарки. Перед стартом молодогвардейцы Балашихи и учащиеся филиала Ногинского колледжа напекли блинов, которые передали эвакуированным, чтобы немного поднять им настроение. Помимо этого привезли сгущенку, варенье и сладости для детей.