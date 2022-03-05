РИАМО - 5 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России хватит сил выполнить задачи спецоперации на Украине силами ВС РФ. Он поблагодарил добровольцев, приходящих в военкоматы, но сказал, что их помощь не требуется, сообщает РИА Новости.

«Достаточно нам сил и средств для того, чтобы решать эти задачи, которые мы перед собой ставим, силами профессиональной армии», - сказал Путин во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

Военная операция России на Украине началась утром 24 февраля. Целью спецоперации Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Кроме того, планируется демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также передача суду всех военных преступников, виновных в нападении на жителей Донбасса.