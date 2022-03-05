РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Пожар произошел в квартире жилого дома на ул. Советской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 08:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. о. Балашиха, мкрн Железнодорожный, ул. Советская, д. 38, кв. 33.

В 08:35 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший.

Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники и 11 человек.