РИАМО - 5 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что все пенсии и социальные пособия в стране будут индексироваться согласно плану, сообщает ТАСС.

«Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться», - сказал Путин.

Ранее на фоне антироссийских санкций со стороны Запада в Госдуму РФ был внесен законопроект, призванный защитить граждан страны от недружественных действий иностранных государств.

Документ предлагает реализовать комплекс поддерживающих и защитных мер социально-экономического характера для граждан и юридических лиц России.

В частности, предлагается повысить уровень социальной защищенности граждан, оказать государственную поддержку по вопросам регуляции занятости населения и оказать гражданам необходимое пенсионное обеспечение.