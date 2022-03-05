РИАМО - 5 мар. Жителей Москвы просят по возможности оказать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народной республик. В столице установлены короба «Мамино окно», куда можно положить самое нужное, сообщает пресс-служба президента благотворительного фонда «Женщины за жизнь», члена комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Натальи Москвитиной.

Гуманитарный груз с продуктами питания и товарами первой необходимости прибыл в Ростов-на-Дону в рамках православной гуманитарной миссии «Беженцы Донбасса». Фонды подключаются к акции и перепрофилируются.

«За считанные дни мы перестроили работу фонда: открыли горячую линию для беженцев с детьми, собрали полтонны продуктовой и вещевой помощи. Сосредоточили поддержку именно для беременных и семей с детьми, поскольку это наш профиль и есть ресурсы, чтобы оперативно помочь, и объединились с православной гуманитарной миссией «Беженцы Донбасса». Спасибо каждому, кто не остался равнодушным и помогает нам. Люди чувствуют наше плечо, благодарят», - сообщает из Ростова Наталья Москвитина.

Москвичи могут в специальные короба положить все необходимое - памперсы, одежду для новорожденных, игрушки, продукты длительного срока хранения, сладкое для детей. Гуманитарная помощь будет направляться в Ростов регулярно, пока в этом есть необходимость.

Для беженцев из Донбасса сейчас в Ростове-на-Дону организованы пункты временного пребывания.

Чтобы помочь семьям с детьми, можно отправить пожертвование на сайте фонда womenprolife.ru или принести в короба-собираторы продукты и одежду по адресам: в будние дни - Озерковская набережная, 22/24 стр. 2, оф. 27/2 (офис БФ «Женщины за жизнь») 11:00-19:00; в любой день - ул. Богданова, 21 (храм Сергия Радонежского) 8:00-20:00; ул. Авиационная, 66 (ТЦ «Крылья» напротив «Ленты») 10:00-22:00; ул. Митинская, вл. 11 (храм Святых равноапостольных Константина и Елены) 8:00-17:00; ул. Лобачевского, 23 (храм Александра Невского при МГИМО) 8:00-20:00; ул. Черневского, 1, корп. 1, (церковь Рождества Христова в Черневе) 9:00-19:00; ул. Юных Ленинцев, 52 (ТЦ «Высота» напротив «Ленты») 10:00-22:00.

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