РИАМО - 5 мар. В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину прошел концерт юных исполнителей для жителей из Московской области и беженцев из ЛНР и ДНР, передает корреспондент РИАМО.

В концертном зале музея выступили солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и лауреаты премии губернатора Московской области. На сцене прозвучали произведения Клода Дебюсси, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других композиторов. Их исполняли на скрипке, фортепьяно, баяне, балалайке и других инструментах.

Во время концерта в зале не было свободных мест, выступления юных музыкантов приветствовали громкими аплодисментами.

«Концерт мне очень понравился. Я очень люблю посещать театры и филармонии. Я живу искусством, занимаюсь народными танцами, занималась в балетной школе. Приятно посещать и смотреть на таких разносторонних, многогранных людей, это что-то невероятное», - рассказала Марина Гололобова, которая прибыла в Клин из Донецка.

Она поблагодарила правительство Московской области и волонтеров за помощь и условия, которыми обеспечили в Клину ее семью. Гололобова добавила, что в пункте временного размещения для беженцев организовали празднование Масленицы, детям покажут спектакль «Маленький принц».

«Нам очень хотелось бы, чтобы людям, попавшим в тяжелые жизненные обстоятельства, было хотя бы в чем-то спокойно и комфортно. <…> Музыка лечит души, музыка исцеляет сердца», - сказал директор музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов.

Он пригласил жителей Донбаса посетить выставки, квесты и мастер-классы и отметил, что жители Клина всегда отличались гостеприимством.

По последним данным, в Подмосковье из ДНР и ЛНР прибыли 3774 человека, из них 1714 детей. 400 ребят продолжили учебу в местных школах, они обеспечены всем необходимым.