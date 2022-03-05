РИАМО - 5 мар. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении специальной военной операции на территории Украины тяжелым. Он выразил надежду на положительную реакцию украинской стороны на предложения о переговорах в Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Военные РФ на Украине сражаются за будущее, там не надуманная, а реальная угроза», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что утверждение нейтрального статуса Украины необходимо для того, чтобы она не вступила в НАТО. Он пояснил, что в случае вступления соседнего государства в альянс, Украину будут поддерживать остальные члены НАТО в случае военного конфликта.

Соответственно, если Украина решит «полезть» в Крым, России придется воевать со всем альянсом.

«Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятны», - добавил президент РФ.