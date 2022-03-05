РИАМО - 5 мар. В преддверии 8 Марта лидер партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске и поздравил эвакуированных из ДНР женщин, а также женщин-педагогов с праздников, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

В красногорском центре «Созвездие» развернут один из пунктов временного пребывания беженцев из Донбасса. Всего здесь находятся 50 человек, из которых 28 детей и 21 женщина. В том числе есть дети-инвалиды, которые пострадали в результате военной конфликта в ДНР.

«Спасибо вам за мужество, за то, что вы терпели восемь лет. Мы хотели помочь и наладить жизнь на Донбассе мирным путем, вы все это видели. Все последовательные действия со стороны России, все достигнутые договоренности и подписанные документы были проигнорированы западными коллегами и украинской стороной», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что сегодня идет массовая атака на Россию, ее пытаются выставить страной-агрессором.

«Но мы не агрессоры, мы не начинаем войн – мы их заканчиваем», - подчеркнул Брынцалов.

Он пообщался с детьми и их родителями, поговорил с ними об условиях размещения. Брынцалов напомнил, что главная задача «Единой России» слышать и оперативно реагировать на запросы вынужденных переселенцев, чтобы они чувствовали комфортно, и чтобы дети проходили все необходимые процедуры, не нарушая учебный процесс.

«Несмотря на трагедию, которая привела сюда женщин и детей, важно не только решить их бытовые вопросы, но и помочь как можно быстрее вернуться к нормальному ритму жизни. Сегодня мы поздравили этих прекрасных женщин, в том числе и сотрудниц центра с наступающим Международным женским днем», – сказал Брынцалов.