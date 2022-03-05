РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мар. Ученики школы №2 им. Михайлова в Королеве в субботу выстроились в огромный блин-смайлик, сообщил «РИАМО в Королеве» директор школы Оскар Латыпов.

Больше 300 детей стали участникам флешмоба.

«Я думаю, наш большой смайлик было видно из космоса. Таким образом мы решили встретить весну и отметить Масленицу», - сказал Латыпов.

Во время флешмоба школьники выстроились в круг по предварительно нанесенному на площадку рисунку. Все держали в руках желтые листы, чтобы сверху смайлик был соответствующего цвета.