РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мар. Активисты, молодогвардейцы и молодежь Щелкова выступила в поддержку российских войск, выстроившись буквой Z, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«8 лет жители Донбасса жили под обстрелами, боясь за свою жизнь. Мы общались с людьми, мы слышали их истории и это по-настоящему страшно! Сейчас мы все должны сплотиться и поддержать их. Мы, щелковская молодежь, поддерживаем это решение. Мы за президента, за губернатора, за главу. Мы своих не бросаем и нам не стыдно», — сказал лидер щелковских молодогвардейцев Филипп Чернов.

Кроме того, в соцсетях набирает популярность еще один флешмоб в поддержку российской спецоперации по спасению Донбасса. Многие жители наклеивают на свои автомобили букву Z или размещают наклейки с хештегом «Мы Zа мир», тем самым поддерживая российские войска. Щелковские единороссы, среди которых члены местного политсовета, секретари первичных отделений и депутаты также поддержали армию, разместив на своих транспортных средствах такие наклейки.