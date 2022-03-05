РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В подмосковном Подольске на территории Никольского храма 6 марта пройдет благотворительная ярмарка, сообщили в храме.

Благотворительная ярмарка пройдет с 7:00 до 12:00. Вырученные от продажи товаров средства направят на строительство Никольского храма.

Никольский храм расположен к юго-западу от центра Подольска, на улице 43-й Армии, 24. Его начали возводить одновременно с микрорайоном Кузнечики, который стал одним из самых густонаселенных в горокруге. В настоящее время настоятелем Никольского храма является священник Алексий Суриков.

В 2009 году на День города на месте будущего Никольского храма митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и глава Подольска Николай Пестов заложили первый камень в строительство.

В 2015 году из-за экономического кризиса, который сказался на всей России, спонсорская помощь прекратилась. Тогда же приостановилось возведение храма. В 2021 году строительство возобновили.