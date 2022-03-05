РИАМО - 5 мар. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов встретился с активистами подмосковного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Он выразил им благодарность за оказанную помощь беженцам из Донбасса, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
Неформальная встреча с 11 активистами прошла в образовательном центре «Созвездие» в Красногорске. Именно эти ребята первыми отправились в оперштаб в Ростовской области, куда были эвакуированы жители Донецкой и Луганской народных республик.
Молодогвардейцы готовили помещения для размещения пребывающих жителей, разбирали грузовики с гуманитарной помощью и организовывали досуг для детей.
Молодогвардейцы направляли информацию о ситуации в оперштабе. На основе их данных партия формировала грузы с гуманитарной помощью.
Модератором встречи стал депутат Госдумы РФ, руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев. Он отметил мужество и стойкость активистов, которые работали в Ростове-на-Дону.
«Наши молодогвардейцы своими глазами посмотрели на ситуацию в Ростове-на-Дону, пообщались с эвакуированными жителями. Теперь они понимают, что у нашей страны действительно не было другого
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