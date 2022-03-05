РИАМО - 5 мар. Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 8 участниц организованной группы. Женщины занимались незаконным проведением азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Жительницы Москвы и Московской области в возрасте от 29 до 38 лет осуждены за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой.

Правоохранители установили, что с 2016 по 2018 год они были участниками организованной группы, входившей в преступное сообщество и действовавшей на территории Москвы под видом легальных букмекерских контор. При этом они вопреки закону проводили азартные игры вне игорных зон с использованием игорного оборудования.

Вместе злоумышленницы обеспечивали функционирование игровых залов, работали администраторами и операторами-кассирами в 4 игровых клубах на востоке Москвы.

С помощью специального программного обеспечения операторы-кассиры зачисляли полученные от клиентов деньги на выбранный игровой аппарат. Клиент мог использовать эквивалент зачисленной суммы в качестве ставок.

Полученный выигрыш мог быть обналичен или использован для продолжения игры. Если же игрок проигрывал, он мог в неограниченном количестве внести новые средства и продолжить делать ставки.

Преступная деятельность была пресечена в ходе оперативных мероприятий. В отношении других участников структурных подразделений уголовные дела вынесены в отдельное производство.

Суд приговорил женщин к лишению свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев условно с такими же испытательными сроками. Приговор еще не вступил в законную сил.