РИАМО - 5 мар. В прошлом году в Москве удалось ввести в эксплуатацию 49 объектов инженерной инфраструктуры. Их общая площадь составляет свыше 42 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«В том числе завершился очередной этап реконструкции и строительства блоков Люберецких очистных сооружений в районе Некрасовка, устроен участок Водоотводного канала в рамках создания пешеходной зоны от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной», - сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Кроме того, была сдана дорога, которая соединила улицу Авиаторов с Родниковой улицей в составе транспортной развязки на Киевском шоссе в районе ТПУ «Саларьево». А еще магистраль к многофункциональному спортивному комплексу по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 67.

В прошлом году комитет контролировал 288 объектов инженерной инфраструктуры города. Были проведены 647 проверок, их число выросло более чем на 20%.

Кроме того, специалисты подведомственного комитету Центра экспертиз в прошлом году приняли участие в 119 проверках.

Самыми распространенными нарушениями, обнаруженными во время проверки, стали недостаточное качество работ, нарушения требований электробезопасности, обустройства и содержания строительных площадок. Было выдано 320 предписаний об устранении нарушений обязательных требований утвержденного проекта.

«В том числе завершился очередной этап реконструкции и строительства блоков Люберецких очистных сооружений в районе Некрасовка, устроен участок Водоотводного канала в рамках создания пешеходной зоны от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной», - сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

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