РИАМО - 5 мар. На улично-дорожной сети Москвы образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных. Крупные заторы образовались в центре и на западе города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Практически прекратилось дорожное движение рядом со станциями метро «Таганская», «Павелецкая», «Октябрьская», «Красные Ворота» и «Сухаревская». Из-за ДТП пробки образовались на Садовом кольце, ТТК и Шереметьевской улице.

Также пробки скопились на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и проспекте Вернадского. Кроме того, напряженная дорожная ситуация возникла на Можайском шоссе при движении в центр города, на улице Стромынка и пересечении Станционной улицы и Алтуфьевского шоссе.

Напряженная дорожная ситуация в городе сохранится до 20 часов. Затем нагрузка на дорожную сеть Москвы начнет снижаться.