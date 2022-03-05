РИАМО - 5 мар. Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий открылся на базе Городской клинической больницы №67 в Москве. Новая площадка позволит врачам обучаться новейшим технологиям в сфере проведения хирургических операций, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В одной из лучших городских больниц – ГКБ № 67 мы открываем уникальный тренинг-центр инновационных хирургических технологий. В его стенах практикующие хирурги смогут обучаться самым передовым технологиям проведения хирургических вмешательств. Московский тренинг-центр является крупнейшим в Европе, он оснащен лучшим оборудованием», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия центра.

Он отметил, что в состав команды нового тренинг-центра вошли лучшие врачи-хирурги столицы.

ГКБ № 67 была выбрана для размещения тренинг-центра инновационных хирургических технологий потому, что в ней уже несколько лет действует Московский городской спинальный нейрохирургический центр, врачи которого накопили уникальный опыт проведения сложнейших нейрохирургических операций, в т.ч. онкологического и травматологического профиля.

Руководителем центра является известный московский нейрохирург Дмитрий Дзукаев. Ежегодно врачи центра проводят более 1 500 хирургических вмешательств на позвоночнике.

В двухэтажном здании Тренинг-центра площадью 1,5 тыс. кв.м размещены: прототип реальной операционной – тренинговый зал хирургических технологий, предоперационная, помещения для хранения и заготовки биологического материала; два лекционных зала, с мультимедийным оборудованием и лекционно-симуляционный зал.

Московский Тренинг-центр станет крупнейшим учреждением данного профиля в Европе, ежегодно в нем смогут проходить обучение свыше 700 практикующих врачей-хирургов.

Ключевым направлением обучения будет нейрохирургия. Кроме того, в центре организуют учебные курсы по торакальной и челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, ЛОР.

Отмечается, что создание данной системы обучения позволит поставить на поток подготовку врачей-нейрохирургов и других специалистов хирургического профиля по международным стандартам. Обучение будет проводиться в тесном взаимодействии с кадровым центром департамента здравоохранения Москвы.

По словам Собянина, сейчас в больнице №67 также началась подготовка к открытию крупного перинатального центра, возможности которого позволят принимать до 13 тыс. родов ежегодно.

Мэр добавил, что открытие перинатального центра было запланировано на 2020 год, однако планам помешала пандемия коронавируса и в медицинском корпусе пришлось развернуть госпиталь для больных Covid-19. Сегодня эпидемическая обстановка в столице стабилизируется, а число госпитализаций уменьшается, что позволяет использовать перинатальный центр по его прямому назначению.