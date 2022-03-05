РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов наградил в подмосковном Красногорске волонтеров, которые помогали беженцам из Донбасса в Ростове-на-Дону, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Брынцалов вместе с главой горокруга Дмитрием Волковым и депутатом Госдумы Александром Толмачевым посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске в субботу. Он пообщался с подмосковными волонтерами в неформальной обстановке, узнал, как прошла поездка и какие впечатления ребята получили. Каждому вручил благодарственное письмо.

«Это ребята, которые откликнулись и в первые дни поехали помогать, формировать гуманитарную помощь, чтобы она была доставлена по назначению», - сказал Брынцалов.

Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие и отметил, что они продолжают важную и полезную работу в Подмосковье. Во всех округах созданы волонтерские штабы по сбору гуманитарной помощи.

«У нас есть много молодежи, патриотично настроенной, желающей помогать людям, служить своей Родине», - подчеркнул Брынцалов.

В первые дни приезда беженцев на территорию РФ волонтеры из разных регионов страны приехали в Ростов, чтобы помочь людям разместиться, разгружать и сортировать гуманитарную помощь. В их числе были и 11 волонтеров Подмосковья.

Толмачев, который возглавляет «Молодую гвардию» в Подмосковье, сообщил, что волонтеры пробыли в Ростове-на-Дону 6 дней. Туда ребята прилетели на самолете, обратно возвращаться пришлось поездом.

«Это был очень интересный опыт. Мы завели новые знакомства. С некоторыми ребятами из других регионов продолжаем общаться, созваниваемся», - поделился один из членов подмосковной волонтерской группы.