РИАМО - 5 мар. Сотрудники столичной полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении обманным путем у пенсионерки денежных средств в размере 3 млн 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась 71-летняя заявительница. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые сказали, что с ее счета якобы кто-то пытается снять денежные средства. Чтобы не допустить этого, мошенники убедили пенсионерку снять деньги со счета и передать их курьеру.

Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 21-летний житель Московской области. За определенную плату он выполнял роль курьера, а в заблуждение вводил пенсионерку его неустановленный сообщник.

Через несколько дней полицейские задержали соучастника и предполагаемого организатора – 26-летнего приезжего мужчину. У него была изъята часть денежных средств, которые тот похитил.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под стражей. Сейчас правоохранители продолжают поиск соучастников преступления. Расследование продолжается.