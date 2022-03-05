РИАМО - 5 мар. Интернет-магазины стройматериалов, мебели и товаров для дома OBI и «Леруа Мерлен»увеличили минимально допустимую сумму заказа из-за возросшей нагрузки. Согласно информации на сайтах магазинов, в субботу днем онлайн-заказ в «Леруа Мерлен» доступен от суммы в 30 тыс. рублей, заказ доставки из OBI можно сделать от 15 тыс. рублей.

«В связи с увеличением количества заказов, оформление доставки по Москве и Московской области возможно при покупке на сумму от 15 тыс. рублей. Изменения носят временный характер», – говорится в сообщении на сайте сети OBI.

Предупреждение на сайте «Леруа Мерлен» также указывает на то, что сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены. При этом в магазине недоступно оформление самовывоза.

В «Леруа Мерлен» отмечают, что покупки на меньшую сумму клиенты все еще могут сделать лично в гипермаркетах сети. Магазины работают в обычном режиме.