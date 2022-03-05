РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Спасатели Балашихи вместе с сотрудниками ГИМС МЧС России по региону, муниципальных аварийно-спасательных отрядов и волонтерами ВОСВОД продолжают контролировать обстановку на водоемах для предупреждения несчастных случаев, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за ночных заморозков и солнечных теплых дней снег быстро тает. В городской черте его осталось мало, но за городом он еще есть. А водоемы по-прежнему покрывает лед, который стал совсем непрочным и еще более опасным, в том числе для любителей зимней рыбалки.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, ежедневные замеры толщины льда на реках и озерах Московской области свидетельствуют о его стремительном истончении.

«В местах подводных течений, где лед на протяжении всей зимы был тонким, сейчас он и вовсе растаял, образовав проталины. На части акваторий вода уже полностью открыта. А там, где лед еще есть, он стал рыхлым и непрочным, и на его поверхности в дневное время образуются глубокие лужи», - сказал Пестов.

Он добавил, что ходить по такой, превратившейся в мокрую кашу, поверхности водоемов не только неприятно, но и опасно. Такой лед, имеющий пористую структуру, моментально проседает под ногами, и оказаться в воде можно очень быстро. Даже если это случится недалеко от берега, последствия могут быть печальными – переохлаждение грозит в дальнейшем серьезными проблемами со здоровьем.

Пестов также предостерег любителей зимней рыбалки от выхода на лед.

«Понятно, что весной вся природа просыпается, и рыба, соответственно, тоже. Начинается активный клев. Но прежде чем использовать последний в этом сезоне шанс половить рыбку на льду водоема, стоит хорошо подумать, стоит ли ради этого рисковать. Очень вероятно, что этот шанс может стать последним шансом в жизни. Помните об этом. Берегите себя и свое здоровье», - заключил Пестов.