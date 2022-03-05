РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в преддверии 8 Марта поздравил люберчанок с Международным женским днем, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Дорогие женщины! Поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта! Женщина – самое дорогое в жизни любого человека. В каждой женщине соединились терпение матери, понимание супруги, сердечность сестры и нежность дочери. С вами мы делаем первые шаги, рука об руку идем по дороге, делим радости жизни и печали. Рядом с вами мы становимся лучше и добрее, сильнее и увереннее в себе. Желаю, чтобы вас всегда сопровождали любовь и благополучие, каждый прожитый день оставлял светлый след в ваших душах! С праздником», - сказал Терюшков.

Он добавил, что сегодня целевые отрасли в России держатся на знаниях, проверке и самоотверженности женщин.

«Современные представители прекрасного пола не опасаются последствий и вредных привычек, активно влияют на общественное и политическое будущее жизни, заботятся о том, чтобы заботиться о близких, уюте и тепле в доме», - заключил Терюшков.