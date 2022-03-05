РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Спортсмен из Подольска стал победителем масс-старта классическим стилем на 15 км у юношей на XI зимней Спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба администрации округа.

3 марта прошли гонки классическим стилем на 15 км у юношей. Спортсмены МУ СШОР по лыжным гонкам Подольска показали отличные результаты.

Арсений Власов стал победителем соревнований. Вячеслав Мамичев занял 6-е место.

Олимпийская чемпионка из Республики Коми Юлия Ступак наградила победителей и призеров финала XI зимней Спартакиады учащихся России. Ребята взяли автографы и сделали фото на память. Для участников такой формат награждения стал отличной возможностью пообщаться с олимпийской чемпионкой.