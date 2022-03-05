РИАМО - 5 мар. С 15 марта на территории Подмосковья возобновляется программа туристического кешбэка. Она будет действовать до 1 мая, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Поехать в путешествия можно будет с первого же дня действия программы и включительно до 1 июля. Действие программы также будет распространяться и на круизы.

При оплате картой «Мир» 20% стоимости тура будет возвращаться. Однако, по условиям программы, вернется не больше 20 тыс. рублей.

Для того, чтобы получить кешбэк, нужно зарегистрировать свою карту «Мир» в программе лояльности этой платежной системы, потом оплатить поездку на сайте выбранного туроператора, отеля или агрегатора. Все они должны являться участником этой программы.

На кешбэк могут рассчитывать туристы за поездки и проживание в гостинице от двух ночей. Число путешествий на человека не ограничено.

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