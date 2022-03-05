РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мар. В подмосковном Королеве 6 марта проведут игры и мастер-классы, приуроченные к Масленице. Празднование пройдет в центре города и в микрорайонах, сообщает пресс-служба городской администрации.

На объединенном общественном пространстве программа начнется в 11:00. На эко-сцене состоится интерактивная программа, в Центральном парке состоится игровая детская программа и детский массовый старт на лыжах. В ротонде пройдет анимационная программа, все желающие смогут попробовать блины от выпускников школ. В парке будет работать полевая кухня. В интерактивном павильоне «Космос» в 11:30 покажут мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей», в 15:30 - «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», а в 14:00 состоится мастер-класс по скетчбуку «Illustrator».

На катке «Космолед» с 11:00 до 14:00 будет установлен масленичный столб. В 11:30 на арт-веранде пройдет мастер-класс по шахматам, а в 12:45 - по танцам.

Праздник пройдет и в микрорайонах. Зиму начнут провожать в 12:00, у ДиКЦ «Костино» в это же время начнется праздничная программа, в 13:00 отметят праздник у ДК «Текстильщик», а в 14:00 - у молодежного центра микрорайона Первомайский, в 12:00 Масленицу отметят в микрорайоне Болшево.