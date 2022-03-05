РИАМО - 5 мар. Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает международные рейсы с 8 марта. Такое решение принято из-за дополнительных обстоятельств, которые мешают полетам, сообщается на сайте «Аэрофлота».

Отмена рейсов также затрагивает международные направления в расписаниях компаний «Россия» и «Аврора».

С 6 марта «Аэрофлот» прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, которые имеют авиабилеты в обе стороны полета, если обратный участок расположен в РФ после 8 марта 2022 года.

Пассажиры с авиабилетами в одну сторону вылетом из России смогут отправиться в перелет до момента прекращения полетов. Если международный рейс отменен, пассажиры могут оформить полный возврат денежных средств за авиабилет.

Если пассажир находится за рубежом и имеет билет в две стороны полета с использованным полетным сегментом из России, он может обратиться к перевозчику с просьбой переоформить обратный сегмент в РФ. Эта возможность будет доступна до момента прекращения полетов.

Внутри России «Аэрофлот» продолжит осуществлять рейсы в полном объеме, кроме ранее введенных ограничений на полеты в южные города страны. Помимо этого, пассажиры могут воспользоваться перелетами в Минск и оттуда.