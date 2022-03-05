РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. В городском округе Мытищи промыли сети холодного водоснабжения в домах на ул. Каргина и Ярославском шоссе, сообщается в Instagram-аккаунте АО «Водоканал-Мытищи».

В рамках утвержденного и согласованного администрацией Мытищ графика промывки водопроводных сетей специалисты АО «Водоканал-Мытищи» со 2 по 4 марта в ночное время провели промывку сетей холодного водоснабжения по адресам: ул. Каргина, дом №36 Б и Ярославское шоссе, дом №111, к.1, к.1А, к.2.

В настоящее время работы по промывке завершены, услуга холодного водоснабжения оказывается в полном объеме.