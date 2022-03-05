РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. 80 заявлений на биометрические загранпаспорта при помощи криптобиокабины было принято в феврале в МФЦ городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

Криптобиокабина заработала в МФЦ в декабре 2021 года. Это особый программно-технический комплекс, позволяющий оформлять биометрический заграничный паспорт сроком на 10 лет, в котором установлены цифровая фотокамера, сканер для отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспортов нового поколения. Такие комплексы установлены более чем в 40 многофункциональных центрах Подмосковья.

В феврале 80 граждан обратилось за оформлением биометрического загранпаспорта в данный МФЦ, что значительно превысило показатель предыдущих месяцев. Оформить заявление через технический комплекс не так сложно - все этапы сканирования данных отображаются на экране и сопровождаются сообщениями голосового помощника. Также помогают и сотрудники МФЦ.

Для оформления услуги нужна предварительная запись в МФЦ. Запись производится на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru (РПГУ). Для этого на главной странице портала следует найти сервис «Предзапись в МФЦ», выбрать нужный филиал (в округе это отделение по адресу: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4) и услугу «Оформление и выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации».

В выбранное время необходимо прийти в МФЦ, активировать запись и подать заявление на получение загранпаспорта через окно приема. Сотрудник МФЦ внесет сведения в программу, выдаст штрих-код и расскажет о том, что нужно сделать в криптобиокабине. Отметим, что все этапы сканирования данных отображаются на экране и сопровождаются сообщениями голосового помощника.

Кроме пакета документов для оформления заграничного паспорта (который гражданин должен подготовить и предоставить для приема заявления), необходимо оплатить госпошлину – 5 тыс. рублей. Срок изготовления загранпаспорта по месту прописки – 1 месяц. Если заявитель прописан в другом городе, паспорт можно будет получить через 3 месяца.

График работы криптобиокабины совпадает с графиком работы отделения МФЦ городского округа Мытищи по адресу: ул. Карла Маркса, д. 4.