Военная спецоперация на Украине длится уже десятый день. В субботу, 5 марта, объявлен режим тишины, началась работа гуманитарных коридоров, о которых ранее удалось договориться делегациям на втором раунде переговоров. Где началась эвакуация жителей, как проходит спецоперация и какие еще компании объявили об уходе с российского рынка, читайте в материале РИАМО.

Ход спецоперации

За минувшие сутки войска ЛНР смогли занять населенные пункты Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое. Также, как сообщает Минобороны РФ, группировка войск республики вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка.

Вооруженные силы ДНР взяли под контроль Розовку, Труженку, Знаменовку и Пузатое, а при поддержке российских вооруженных сил — Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарку, Новоданиловку и Щербаки. За прошедшую ночь подразделениям Донецкой народной республики удалось продвинутся на 27 километров и взять контроль над населенными пунктами Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. При этом продолжается операция по взятию Мариуполя — военные постепенно сжимают кольцо вокруг города.

Подразделения вооруженных сил РФ тоже продолжают активные действия. За прошедшие сутки взяты под контроль Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка. Благодаря успешным ударам высокоточного оружия большой дальности был уничтожен склад боеприпасов воинской части в Житомире. Известно, что там хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW.

Российские вооруженные силы оказывают помощь жителям освобожденных населенных пунктов. Так, 4 марта в Херсон было доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов для раздачи местному населению.

Всего с начала операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция. Минобороны сообщает об уничтожении 82 самолетов, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 РСЗО, 261 орудия полевой артиллерии, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппаратов.

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Работа гуманитарных коридоров

В субботу началась работа гуманитарных коридоров. Ранее об этом удалось договориться сторонам в ходе второго раунда переговоров, который проходил в Беловежской пуще. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали регионы, в которых нужны гуманитарные коридоры. Это Сумская, Черниговская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая и другие области. При этом город Киев в их числе не обозначен.

Для обеспечения безопасности в субботу с 10 утра российской стороной на Украине объявлен режим тишины. Как объяснили в министерстве обороны РФ, гуманитарные коридоры необходимы для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. При этом маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

В Мариуполе режим тишины будут действовать до 17:00, а с полудня начнется эвакуация мирного населения. Она пройдет в несколько этапов и может занять не один день, заявляют городские власти. В качестве «зеленого коридора» выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Гражданские могут выехать на своем личном транспорте. Также людей будут вывозить муниципальными автобусами.

Санкции и уход с рынка западных компаний

Запад продолжает вводить различные санкции в связи со спецоперацией на Донбассе. 4 марта стало известно, что Евросоюз собирается приостановить программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией — об этом сообщили в Европейской комиссии. Также ЕС не будет заключать новые соглашения с российскими исследовательскими центрами.

К уже существующим санкциям Евросоюза присоединилась Швейцария. В частности, она запрещает операции, связанные с активами Банка России, а также ограничивает экспорт товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России или быть использованы в авиации и космической промышленности. Присоединяется Швейцария и к отключению семи российских банков от системы SWIFT.

Экономические санкции решил выдвинуть Сингапур. Власти сообщили, что с банками ВТБ и ВЭБ.РФ, Промсвязьбанком и банком «Россия» сингапурским компаниям запрещается иметь любые деловые отношения и осуществлять с их участием транзакции. Также сообщается о запрете сделок с Центробанком и прекращении поставок товаров военного назначения и электроники.

К компаниям, объявившим о прекращении работы в России, присоединилась Microsoft. В заявлении, опубликованном на официальном сайте, говорится о приостановке всех новых продаж товаров и предоставления услуг. Также бизнес-операции останавливает американская компания Cisco, производящая сетевое оборудование и программное обеспечение.

Поставки товаров в Россию останавливают британский ритейлер Marks & Spencer, а группа Kering, которая объединяет люксовые бренды (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), закрывает все магазины в стране. С аналогичным заявлением выступила пивоваренная компания из Дании Carlsberg. Louis Vuitton Moet Hennessy заявила о временном закрытии магазинов в России. Компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho и Pull & Bear, также приостанавливает деятельность в РФ.

Ограничения вводят различные сервисы и СМИ. В числе прекративших работу в России — Storytel (будет доступен текущим подписчикам), образовательная платформа Coursera, Booking.com (искать и бронировать объекты размещения внутри России нельзя, но поиск зарубежных отелей доступен), разработчики видеоигр Activision Blizzard и Rockstar Games (остановка продажи игр), корпорация BBC, агентство Bloomberg и телеканал CNN (прекращение вещания), почтовая компания FedEx. Кроме того, в России прекращает работать PayPal. В связи с проблемами с логистикой работу останавливает eBay — как в России, так и на Украине.

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Воздушное пространство

В Росавиации сообщили о продлении запрета на полеты в 11 аэропортах центральной части и юга РФ до 14 марта. В ведомстве отметили, что «авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Указанные аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности».

Помимо этого, Росавиация рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта — рейсы из-за рубежа.

Авиакомпания S7 сообщила, что с 5 марта будут отменены все международные рейсы. Пассажиры S7 смогут вернуться домой на рейсах компаний-партнеров. «Аэрофлот» с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы. С 6 марта «Аэрофлот» прекращает допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата — после 8 марта

К санкциям присоединилась Черногория: в стране закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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