РИАМО - 5 мар. Рекомендацию прекратить международные рейсы Росавиация дала российским авиаперевозчикам. Приостановить перевозку предлагается уже 6 марта, сообщается на сайте ведомства.

Меры относятся к компаниям, которые владеют зарегистрированными в реестрах других стран самолетами по договору лизинга. Так, 6 марта с 00:00 Росавиация рекомендует прекратить перелеты из России за рубеж, а с 8 марта в 00:00 – в обратном направлении.

При этом отмечается, что российские авиакомпании, которые владеют самолетами иностранной или российской регистрации без рисков их ареста или задержания. Кроме того, продолжить перелеты можно иностранным авиакомпаниям тех стран, которые не присоединились к санкциям в отношении России и не ограничили воздушное сообщение.

Гражданам России рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами для возвращения в РФ.

Полеты отечественных авиакомпаний на территории России не прекращаются.