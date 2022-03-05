РИАМО - 5 мар. В субботу вечером плотность движения может достигнуть 9 баллов из 10. Вечерний час пик из-за сокращенного дня начнется в 15 часов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас загруженность дорог составляет 8 баллов. Пробки образовались на МКАД, 57-й километр, внутренняя сторона; ТТК, ул. Сущевский Вал, внешняя сторона и Проспект Мира, д. 97, в сторону центра.

Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт, чтобы сэкономить время в пути.