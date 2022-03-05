РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. В национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах 6 и 8 марта пройдут экскурсии и просветительские мероприятия, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

6 марта в 12:00 в экологическом центре «Чаепитие в Мытищах» по адресу: Водопроводная аллея, 1 пройдет просветительская программа на открытом воздухе «Масленица». На мероприятии гостей познакомят с народными традициями и обрядами. 8 марта в 11:00 пройдет пешеходная экскурсия «Санитары леса» и знакомство с биоразнообразием парка «Лосиный остров». В 12:30 состоится мастер-класс «Браслет», на котором создадут подарок для женщин.

Эколого-просветительский комплекс «Лосиная биостанция» по адресу: Мытищи, Кропоткинский проезд работает в обычном режиме. Понедельник – санитарный день.

На сайте «Лосиного острова» можно познакомиться с актуальной информацией, а также уточнить схему проезда. Также не следует забывать о мерах безопасности при коронавирусе. Посещение только по предварительной записи.

Записаться можно по номеру: 8(495)323-88-85 или написать по адресу: ecotour@elkisland.ru.