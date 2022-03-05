РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Звезда культового многосерийного фильма «Бригада» Павел Майков 12 марта проведет свой творческий вечер в Центральной библиотеке им. Кедрина в Мытищах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Встреча состоится 12 марта в 18:00. Гости мероприятия узнают о творческом пути Майкова, любимых ролях, книжных пристрастиях, актерских планах и надеждах.

Вход на мероприятие свободный, пройдет вечер по адресу: Мытищи, ул. Летная, дом №14, к. 1.