РИАМО - 5 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 409 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заражений официально зарегистрировали в Одинцовском округе (101), Красногорске (69), Мытищах (67), Ленинском округе (59), Орехово-Зуевском округе и Балашихе (по 58), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

56 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Дмитровском округе, 53 – в Люберцах, 51 – в Раменском округе, по 46 – в Богородском округе и Коломне, по 45 – в округе Пушкинский, Королеве и Химках, 44 – в Щелкове, 43 – в Домодедове, 37 – в Сергиево-Посадском округе, 34 – в Серпухове, 31 – в Электростали.

По 28 – в Жуковском и Истре, по 26 – в Шатуре и Ступине, 22 – в Подольске, 21 – в Наро-Фоминском округе, по 19 – в Лосино-Петровском и Чехове, по 18 – в Воскресенске, Солнечногорске и Павловском Посаде, 16 – в Долгопрудном, 15 – в Лобне, по 13 – в Дубне, Зарайске и Фрязине.

По 12 – в Ивантеевке и Кашире, 10 – в Реутове, по 8 – в Лыткарине и Клину, 7 – в Краснознаменске, 6 – в Рузском округе, по 5 – в Шаховской, Электрогорске и Дзержинском, по 4 – в Волоколамском округе, Бронницах и Серебряных Прудах, по 3 – в Егорьевске, Власихе, Котельниках, Лотошине и Луховицах, 2 – в Талдомском округе, 1 – в Озерах.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявили 946 109 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 305 человек. Выздоровели и выписались 868 511 человек.

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