РИАМО - 5 мар. Сотрудники Ивантеевского лесопитомника вырастят 3 тыс. саженцев яблонь из «золотой коллекции» советского ученого – селекционера, профессора Сергея Исаева. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

Речь идет о сортах яблок Услада, Осенняя радость, Красавица сада, Аэлита, Десертное Исаева, Московское позднее и другие. Они ценятся не только по вкусовым качествам, но и по богатству витаминов.

Три года назад была завершена закладка сада из 300 яблонь, потом работники лесопитомника получили первые черенки, из которых начали выращивать собственный посадочный материал.

«С полной уверенностью можно сказать, что яблоневый сад «золотой» коллекции - это огромное достижение Ивантеевского лесопитомника. С того момента, когда произошла закладка сада, прошло совсем немного времени, а саженцы уже пользуются популярностью у жителей Подмосковья и не только», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что это стало возможным благодаря кропотливой работе сотрудников лесопитомника, а также идейному вдохновителю - Ирине Исаевой.