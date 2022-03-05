РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мар. Базирующийся в подмосковном Щелкове спецотряд быстрого реагирования (СОБР) «Булат» Росгвардии отпраздновал свою 29-ю годовщину, в рамках мероприятия отличившиеся бойцы были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Замначальника Главного управления Росгвардии полковник полиции Андрей Григорьев во время торжественного мероприятия поздравил личный состав отряда с памятной датой и отметил вклад его бойцов в обеспечение безопасности жителей региона. Офицер поблагодарил ветеранов отряда за личный вклад в подготовку и обучение сотрудников СОБР.
Фактически все серьезные операции по пресечению деятельности преступных групп, борьбе с терроризмом и освобождением заложников в Подмосковье проводятся с участием офицеров «Булата». Бойцы отряда неоднократно выполняли служебно-боевые задачи в командировках в Северо-Кавказском регионе.
За 29-летнюю историю существования подразделения службу в нем проходили 4 Героя России, свыше 160 кавалеров ордена Мужества, более 30 бойцов награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За отвагу» - порядка 300 сотрудников.
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