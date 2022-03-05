РИАМО - 5 мар. В соответствии с предостережением Минэкологии Подмосковья администрация Ленинского округа приступила к ликвидации большой незаконной свалки между селами Измайлово и Булатниково, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее по данному факту было проведено расследование.

«Навалы отходов расположены как на землях неразграниченной муниципальной собственности, так и на участках, принадлежащих физическим лицам. Правообладателю земель было выдано предостережение с требованием ликвидировать свалку», - сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Администрация уже организовала вывоз отходов с земель неразграниченной собственности. Готовится обращение в Видновскую городскую прокуратуру для того, чтобы понудить собственника соседнего участка убрать мусор на своих землях.

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