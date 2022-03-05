РИАМО - 5 мар. Испанская корпорация Inditex приостановала работу 502 своих магазинов на территории России, сообщает «Интерфакс».

Компании принадлежат сети магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие бренды. В условиях экономических санкций компания не может гарантировать непрерывность операций на территории России.

Общая сумма инвестиций не является финансово значимой для коропорации: площади, которые занимают магазины Inditex, находились в аренде. Российский бизнес приносил группе 8,5% операционной прибыли.

Компания сообщила, что поддержит своих российских сотрудников. Для этого будет разработан специальный план. Штат группы в России насчитывал 9 тыс. человек.

Крупнейшим бизнесом Inditex в России была сеть Zara, в 2020 году ее выручка составила 39,6 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,3 млрд рублей.

Ранее о приостановке своей деятельности в России ранее сообщили ретейлеры Marks & Spencer и H&M.