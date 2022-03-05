РИАМО - 5 мар. Московское областное управление ФАС России не станет включать сведения в отношении ООО «Эдип» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в подмосковное УФАС с жалобой на общество обратился Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук».

Согласно доводам жалобы, общество в одностороннем порядке отказалось от исполнения заключенного с центром контракта по выполнению капитального ремонта входных групп и эвакуационных выходов.

Для подтверждения своей добросовестности ООО «Эдип» направило в центр письмо о возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые не позволили обществу предоставить оплаченный товар в срок.

Представитель ООО «Эдип» пояснил, что цены на алюминий повысились на 30-50%, а стоимость производства и установки значительно превышала стоимость контракта. В качестве компромисса общество сделало центру предложение об установке пластиковых входных групп.

Учитывая действия ООО «Эдип», направленные на исполнение контракта, УФАС Подмосковья пришло к выводу, что сведения об обществе не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Представители исследовательского центра не согласились с решением подмосковного УФАС и обратились в суд. Арбитражный суд Москвы отказал центру в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.

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