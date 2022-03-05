РИАМО - 5 мар. Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели двух подростков в Рузском округе. Предположительной причиной смерти несовершеннолетних стало отравление или передозировка неизвестным веществом, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Тела двух 16-летних подростков обнаружили родители одного из них 4 марта в комнате общежития в пгт Тучково Рузского округа, также на месте был найден их 18-летний друг с признаками отравления.

Прибывшие врачи констатировали смерть двух молодых людей и госпитализировали выжившего.

Сейчас следствие проводит комплекс проверочных мероприятий и устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и опросили родителей погибших подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.