РИАМО - 5 мар. С начала недели в 11 округах Подмосковья провели 13 рейдов для анализа качества воздуха. В 10 превышений не зафиксировано, в Ступине зафиксировали однократное превышение содержания окиси углерода, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Проверки проводились в Клину, Богородском округе, Балашихе, Серпухове, Раменском округе, Воскресенске, Коломне, Ступине, Ленинском округе, Электростали и Люберцах.

Пробы отбирали в 41 точке, они анализировались на содержание 20 основных загрязняющих веществ.

«Качество воздуха анализировалось в зоне возможного влияния предприятий, которые осуществляют выбросы. В том числе, вблизи металлургических и химических предприятий, комплексов по переработке отходов и других», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

В 10 округах концентрация веществ колебалась в районе 0,3-0,8 ПДК. В Ступине причиной превышения стали, по предварительной информации, неблагоприятные метеоусловия, которые не способствовали рассеиванию автомобильных выхлопов. Однако в ближайшее время будет проведен повторный рейд.