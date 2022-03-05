РИАМО - 5 мар. Дом, строящийся по программе реновации в Электролитном проезде в Нагорном районе Москвы, планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Новостройка, выполненная в стиле минимализм, включит в себя 318 квартир с улучшенной отделкой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной части здания», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом в Электролитном проезде расположен на возвышенности, за счет чего здание будет выделяться на фоне городского пейзажа. Три секции дома оформят в стиле минимализм – он будет прослеживаться в здании за счет природных светло-коричневых и белых оттенков, геометрического чередования цветов и отсутствия переменной этажности.

Первый этаж дома традиционно будет нежилым. По мере заселения на нем могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции для детей. В вестибюле жилой части здания разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

В новостройке будет 318 квартир с улучшенной отделкой. Три квартиры оборудуют для маломобильных граждан. В каждой секции дома установят грузовые и пассажирские лифты. Здание оборудуют системами охраны входа и пожарной безопасности, а также видеонаблюдением.

Территорию возле дома благоустроят. Во дворе появятся 3 детские и 2 спортивные площадки, зона отдыха, газоны, цветники, деревья и кустарники. Жители дома смогут оставлять автомобили на подземной одноуровневой стоянке и плоскостной парковке.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение жильцов 5 175 старых и ветхих многоквартирных домов в специально возведенные новостройки.

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