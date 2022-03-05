РИАМО - 5 мар. Сервис Twitch приостановил выплаты российским стримерам, чьи средства попали под экономические санкции, сообщает News.ru.

Стример Алексей Губанов, ведущий трансляции на платформе под ником JesusAVGN, опубликовал в своем Telegram-аккаунте скриншот сообщения администрации сервиса. В нем говорится о введенных ограничениях.

В частности, администрация предупредила о блокировке выплат в результате санкций. Для возобновления получения денежных средств необходимо сменить способ выплаты.

«Также учтите, что один или несколько способов оплаты, которые вы используете для покупок на Twitch, могли быть отключены в результате этих экономических санкций», – говорится в сообщении.

В отношении России были введены экономические санкции со стороны стран Евросоюза, Азии, США и других государств. Эти меры стали ответной реакцией на проведение военной спецоперации на Украине.