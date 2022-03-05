РИАМО - 5 мар. В текущем году в столице планируется провести пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений. Работы пройдут на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В частности, специалисты проведут очистку с помощью пескоструйного аппарата на Новоспасском, Большом Краснохолмском, Большом Москворецком, Большом Каменном, Большом Устьинском, Крымском и Бородинском мостах.

Перечень объектов, где проходят такие работы, обновляется ежегодно. Включение в список того или иного сооружения зависит от его текущего состояния. Гранитные и каменные конструкции необходимо очищать ежегодно, а металлические элементы – раз в 5 лет.

Всего в 2022 году будет очищено около 300 тыс. кв. м поверхностей. Песок помогает удалить грязь, ржавчину, старую краску и налет.

Пескоструйная очистка проводится днем ежегодно в теплое время года – с апреля по октябрь.