РИАМО - 5 мар. В столице сезон кикшеринга открылся на месяц раньше срока. Об этом власти попросили жители города. Этому способствует и погода, сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Магомед Колгаев.

«В этом году мы рекордно рано запустили сервис кикшеринга - в начале марта, хотя обычно это происходит в апреле. Это было сделано по многочисленным просьбам пользователей, которые используют сервис для совершения транспортных поездок. Они ездят из района в район, до места работы или учебы. Кикшеринг — это не про развлечение, а про развитие транспорта в дополнение к системе общественного транспорта», - сказал Колгаев.

Он добавил, что данный сервис пользуется большим спросом у москвичей и поддерживается заместителем мэра Москвы, руководителем столичного Дептранса Максимом Ликсутовым.

Кроме того, по поручению мэра столицы Сергея Собянина в этом году компаниям-операторам кикшеринга будут предоставляться субсидии на закупку новых самокатов.

«Мы открыли в этом году сезон 4 марта. Это связано с тем, что на тротуарах у нас уже нет наледи. <...> прогноз погоды достаточно благоприятный на ближайшую перспективу. Мы рассчитываем, что март будет достаточно теплым», - отметил основатель сервиса аренды самокатов Whoosh Дмитрий Чуйко.

Он уточнил, что при ухудшении погодных условий прокат будет остановлен.

Чуйко рассказал, что в столице и Подмосковье численность самокатов сервиса составит порядка 15 тысяч, 2/3 из них - новые экземпляры. Новая модель оснащена улучшенным держателем для телефона и беспроводной зарядкой, также поршневые и ходовые характеристики имеют более высокие показатели.

По словам Чуйко, за прошлый год в Москве было совершено 8 млн поездок на самокатах, а по России - 26 млн, порядка 80% поездок - по транспортным сценариям.