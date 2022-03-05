РИАМО - 5 мар. На столичных улицах и магистралях в субботу днем пробки достигли уже 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Затруднено движение транспорта на южных и юго-восточных участках МКАД, на Третьем транспортном кольце, проспекте Мира и Можайском шоссе.

Наиболее сложная дорожная ситуация образовалась в центре. На нескольких участках стоит Садовое кольцо, также заторы образовались на Кадашевской, Москворецкой, Кремлевской и Болотной набережных, Пятницкой улице и Рождественском бульваре.

К 16 часам на столичных дорогах ожидаются пробки в 8 баллов. Такая ситуация сохранится как минимум до 19 часов.